Via Streaming – Em alta velocidade

Corridas em alta velocidade parece ser um tema bastante popular nos filmes de ação das últimas décadas. Franquias e filmes de sucesso como “Velozes e Furiosos”, “Corrida Mortal” e “Rush” ilustram apenas uma parte do fenômeno que é esse tipo de produção. Sabendo do interesse que esse tema gera nos fãs de ação, a Amazon Prime Video lança o filme “Manobra Arriscada” que, diferente dos anteriores, tem como pano de fundo o universo das corridas profissionais de moto. O longa será disponibilizado na plataforma de streaming no dia 8 de janeiro e tem como protagonista o ídolo teen KJ Apa, conhecido por estrelar a série “Riverdale”.

Em “Manobra Arriscada”, o ator vive Wes, um jovem de temperamento difícil e passado conturbado que acaba de sair da prisão no momento em que o filme começa. Sem dinheiro e enfrentando dificuldades em arrumar um trabalho por conta de sua ficha criminal, o protagonista decide ir para uma pequena cidade do interior norte-americano para encontrar seu pai Dean Miller (Eric Dane), com quem não tem contato há anos. Apesar de não se falarem a muito tempo, Wes vê esse encontro como sua única oportunidade de realizar o seu sonho de pilotar motocicletas Supersport nas competições profissionais.

Tendo enfrentado uma resistência inicial, o personagem consegue convencer seu pai a treiná-lo. Além disso, outra figura muito importante para a ascensão de Wes no esporte é Abel (Edward James Olmos), o dono de uma loja de motos que entende muito do assunto. Porém, não só em torno da pista de corrida que ficará o filme. Isso porque Wes acaba conhecendo a aspirante a cantora Camila (Maia Reficco), por quem irá se apaixonar. Aos poucos, a jovem irá ajudar o protagonista a derrubar as barreiras emocionais que havia construído ao longo da vida por conta do abandono paterno.