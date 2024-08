Via Streaming – Ela está com tudo

Atriz consagrada e muito conhecida por seus personagens icônicos nas novelas da Globo, desde que saiu do seu contrato de exclusividade com a emissora, Juliana Paes vem conseguindo se reinventar e atingir públicos diferentes. Isso porque a atriz apostou em balancear novelas com originais dos serviços de streaming, abrindo novos caminhos para sua carreira. Na Netflix, Paes estrelou “Pedaço de Mim”, que, com 1,8 milhão de visualizações, se tornou a série de língua não inglesa mais vista da plataforma no mundo. Já na Disney+, a atriz irá protagonizar a história de vingança “Vidas Bandidas”, que estreia dia 21 de agosto na plataforma.

Com quatro episódios, a série gira em torno da quadrilha chefiada por Bruna (Paes), que realiza assaltos contra turistas ricos na cidade do Rio de Janeiro, além de ganhar dinheiro com cassinos e jogos de azar clandestinos. Conhecida por ser uma mulher perigosa e ambiciosa, Bruna tem um “ponto fraco”: sua irmã mais nova Lara (Larissa Bocchino). Bruna faz de tudo para mantê-la afastada dos perigos da vida do crime que leva. Porém, a menina namora com Serginho (Rodrigo Simas), um integrante da quadrilha de Bruna que está insatisfeito com a sua participação nos espólios do grupo.

Outro integrante da quadrilha é Raimundo (Thomás Aquino), que deseja abandonar essa vida e recomeçar ao lado da namorada. Como uma espécie de despedida do crime, Serginho o convence a realizar um último assalto. Porém, o personagem não sabia que o alvo seria Bruna, sua própria chefe. O plano dá muito errado e Serginho mata Lara por acidente e abandona Raimundo na cena do crime, que é preso pelo assassinato. Depois de seis anos na cadeia, o personagem é solto e busca vingança, ainda mais depois de descobrir que Serginho se casou com sua antiga namorada e roubou o seu sonho por uma nova vida. Além dele, Bruna também traça sua própria vingança contra os dois ex-funcionários.