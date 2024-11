Via Streaming – E a terra tremeu

Ao longo da História, vários países do mundo já sofreram com algum tipo de desastre natural. E, dependendo de sua magnitude, a devastação causada gera uma série de consequências que podem levar anos para serem revertidas. Os terremotos fazem parte desse grupo de desastres naturais, que ocorrem por conta da movimentação das placas tectônicas na crosta terrestre. Diversos países latino-americanos sofrem com esse fenômeno. Um deles é o México, cuja história do terremoto de setembro de 1985 virou uma série original da Amazon Prime Video.

A produção se chama “Cada Minuto Conta” e terá sua estreia no dia 8 de novembro na plataforma de streaming. A história se passa no dia do desastre geológico, que atingiu a magnitude de 8,1 na Escala Richter, um dos graus mais altos já registrados. Ao longo dos episódios, os espectadores acompanham a destruição causada pelo terremoto, que derrubou dezenas de edifícios na capital mexicana, inclusive o Hospital General del México, soterrando milhares de pessoas. Enquanto as autoridades estão tentando esconder a dimensão do problema do restante do mundo, preocupados com a repercussão negativa que teria na economia estatal, os cidadãos mexicanos se mobilizam para tentar salvar as vítimas da tragédia.

Para contar essa história, “Cada Minuto Conta” irá se aprofundar em alguns personagens que tiveram suas vidas impactadas pelo terremoto. Um deles é o médico Zambrano (Osvaldo Benavides), que trabalha no Hospital General e convoca a população para resgatar os pacientes que foram soterrados no desabamento do prédio. Além dele, a série também volta sua atenção para uma jovem jornalista em busca da fama que decide filmar o que estava acontecendo e uma família que irá arriscar tudo para tentarem se salvar e, também, ajudar outras pessoas soterradas.