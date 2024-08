Via Streaming – Dupla dinâmica

A amizade entre os atores Matt Damon e a família Affleck é antiga e bastante conhecida em Hollywood. Com Bem, o ator já protagonizou e escreveu o filme “Gênio Indomável” (1997), que lhes renderam dois Oscars, incluindo o de Melhor Roteiro Original. Já com Casey, o irmão mais novo dos Affleck, Damon irá estrelar o novo filme de ação da Apple TV, “Os Provocadores”. O original chega na plataforma de streaming no dia 9 de agosto e tem como inspiração declarada o longa “Fuga à Meia Noite” (1988), protagonizado por Robert de Niro, que é um dos filmes favoritos dos atores.

Em “Os Provocadores”, Damon interpreta Rory, um ex-militar da Marinha norte-americana. Depressivo, sem dinheiro e com problemas familiares, que incluem uma péssima relação com o filho, o personagem não consegue ver nenhuma perspectiva de melhora em sua vida, mesmo contando com a ajuda de sua psiquiatra Dr. Donna Rivera (Hong Chau) em suas consultas. Por conta disso, o protagonista decide se aventurar em um novo caminho, do outro lado da lei, e tentar mudar de vida. Juntamente com o personagem de Casey, o alcoólatra e ex-presidiário Cobby, Rory irá se juntar a um grupo de criminosos que planejam um grande assalto.

Os bandidos têm o plano de roubar os ganhos ilegítimos de um político corrupto que fará uma festa no dia da eleição. Nesse evento, grandes figuras irão aparecer para entregar o dinheiro sujo. E é isso que interessa o bando de Rory e Cobby. Porém, o assalto não irá sair como planejado e os dois personagens vão acabar no meio de uma grande perseguição, que irá envolver não só a polícia, mas também burocratas corruptos e chefões do crime que buscam vingança. Assim, os dois precisarão colocar as suas diferenças de lado e trabalharem juntos para conseguirem fugir da prisão.