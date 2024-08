Via Streaming – Drama hospitalar

O ambiente hospitalar não é, nem de perto, um dos lugares mais reconfortantes para se estar. Porém, existe uma certa curiosidade por trás dele e de seus profissionais que já foi muito explorada pelo universo cinematográfico. Séries de sucesso, como “Grey’s Anatomy”, “House” e “The Good Doctor”, mostram como esse é um nicho bastante popular e que está longe de desaparecer. Inclusive, a nova série original da Netflix, que chega no catálogo no dia 29 de agosto, tem essa mesma premissa. Com o título de “Respira”, a produção se passa no hospital público Joaquín Sorolla, em Valência, na Espanha.

Nesse contexto, o seriado acompanha um grupo de médicos residentes que tentam driblar as dificuldades financeiras e de infraestrutura para conseguirem salvar vidas. Porém, essa não será uma tarefa nada fácil, uma vez que os hospitais públicos do país vivem um cenário de grande sucateamento e superlotação. Uma personagem importante no desenvolvimento dessa parte da história é a prefeita Patrícia Segura (Najwa Nimri), cujas políticas têm como objetivo dar fim aos hospitais públicos. Ao mesmo tempo, ela própria irá precisar dos cuidados – e da discrição – dos profissionais do Joaquín Sorolla depois de descobrir uma doença grave.

Além disso, “Respira” também irá trazer como protagonista o jovem médico Biel (Manu Ríos), que depois de anos estudando, finalmente está pronto para exercer a Medicina depois de passar no programa de residência. Porém, quando ele e outros colegas decidem apoiar a greve geral organizada pelos setores administrativos do Hospital Joaquín Sorolla, fica claro que o sonho de Biel não será exatamente como ele imaginou. A decisão dos médicos vai gerar uma série de consequências para os pacientes do hospital, inclusive Patricia. A série espanhola “Respira” é uma criação de Carlos Montero, responsável pelo sucesso “Elite”, também da Netflix.