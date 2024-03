Via Streaming – “Donzela” – Conto de fadas às avessas

Apesar de ter apenas 20 anos, a atriz britânica Millie Bobby Brown já é um nome bastante conhecido na indústria cinematográfica. Começou a atuar em grandes produções aos 9 anos de idade, quando interpretou a jovem Alice em “Once Upon a Time in Wonderland”, mas foi aos 12 anos que Millie viveu a personagem que mudaria para sempre a sua carreira: a Eleven, de “Stranger Things”. Desde então, a artista teve a oportunidade de protagonizar outros trabalhos, como os filmes de “Enola Holmes” – originais da Netflix. O seu trabalho mais recente é “Donzela”, do mesmo serviço de streaming, que estreia no dia 8 de março.

Nesse novo filme, Millie interpreta uma jovem princesa chamada Elodie. Na história, o pai da personagem está precisando de dinheiro para manter o seu reino e casar sua filha com uma família rica é a solução mais rápida. Pressionada pelo pai e por seu próprio senso de dever, Elodie aceita se casar com o Príncipe Henry, mesmo não o conhecendo bem e nem sua família. Na cabeça da personagem, ela precisa se esforçar ao máximo para se tornar uma boa e obediente esposa para o seu marido.

Porém, o que parecia ser o final feliz de um conto de fadas é, na verdade, o início de um pesadelo. Ao final da cerimônia de casamento, a princesa é jogada de um penhasco e cai em uma caverna escura, onde vive um dragão enorme. Rapidamente Elodie percebe que ela foi oferecida como sacrifício para a criatura. Além disso, a protagonista descobre que diversas outras mulheres foram enganadas e condenadas ao mesmo destino que o seu. Determinada a sobreviver e se vingar da família real que a jogou naquela caverna, Elodie vai fazer de tudo para sair do covil do dragão, em uma épica jornada na qual ela é a sua própria salvadora.