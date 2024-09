Via Streaming – Distorção de imagem

Lançado em 2010, “Feios” é o primeiro de uma série de cinco livros escritos pelo autor norte-americano Scott Westerfeld e será adaptado para uma série original pela Netflix. Com estreia marcada para o dia 13 de setembro, a produção se passa em um universo distópico futurista, no qual a sociedade industrial dos dias de hoje entrou em colapso, em uma espécie de apocalipse ecológico. Apesar da distopia já não estar mais tão popular como foi nos anos de 2010 – com produções como “Jogo Vorazes”, “Maze Runner” e “Divergente” –, “Feios” é um filme que, no mínimo, desperta curiosidade.

A história tem como protagonista Tally Youngblood (Joey King), uma jovem de 15 anos que está ansiosa para fazer o seu próximo aniversário. Isso porque, no universo de “Feios”, todos os seres humanos passam por uma série de procedimentos estéticos para se tornarem perfeitos ao completarem 16 anos de idade, o que lhes dá o direito de viver em Nova Perfeição, uma metrópole super tecnológica repleta de festas e diversão. Tally é uma das últimas de seus amigos a completar a idade necessária para cirurgia, o que aumenta ainda mais a sua expectativa. Porém, ao conhecer Shay (Brianne Tju), o seu destino pode tomar um rumo completamente inesperado.

Diferentemente de tudo o que lhe foi dito ao longo de sua vida, ao conhecer Shay, Tally se depara com uma pessoa que não quer se tornar perfeita – algo quase inconcebível para ela. Conforme as duas vão se conhecendo melhor, a protagonista começa a perceber que a transformação não é tão boa quanto parece. Assim, Tally é confrontada com uma difícil decisão: fugir da cidade com Shay e se juntar a um grupo de pessoas fora-da-lei que vivem integradas à natureza ou aceitar passar pelos procedimentos estéticos e ir morar em Nova Perfeição.