Via Streaming – Dilemas adolescentes

A escritora mineira Paula Pimenta é um nome bastante conhecido da literatura infanto-juvenil atual do Brasil. Sua obra mais famosa é a série de livros “Fazendo Meu Filme”, cujos quatro volumes foram lançados nos anos de 2008 a 2014, e que originou o spin-off “Minha Vida Fora de Série”. Em 2024, 16 anos depois da estreia do que viria a ser o seu primeiro best-seller, “Fazendo Meu Filme” finalmente receberá uma adaptação cinematográfica, para a alegria dos fãs. O longa será disponibilizado no serviço de streaming da Amazon Prime Video, com exclusividade, a partir do dia 14 de fevereiro.

A história de “Fazendo Meu Filme” gira em torno de uma adolescente de 16 anos chamada Estefânia Castelino Belluz (Bela Fernandes), ou apenas Fani, como prefere ser chamada. Moradora de Belo Horizonte (Minas Gerais), a protagonista está cursando o segundo ano do Ensino Médio quando o filme começa. Fani é apaixonada por cinema e prefere passar os dias vendo filmes do que saindo para baladas ou festas. Esse é um aspecto muito importante da personalidade da personagem que, além de encarar a sua própria vida como um filme, deseja fazer dessa paixão a sua escolha profissional no futuro.

Por conta disso, Fani se inscreve para um programa de intercâmbio em Londres, mas sem muitas esperanças de conseguir ser aprovada. Quando o resultado chega e recebe a notícia de que conseguiu passar, Fani vai enfrentar um turbilhão de emoções. Ao mesmo tempo em que iria partir para realizar seu sonho, também deixaria para trás sua família e seus amigos por um ano. Além disso, a protagonista finalmente vai perceber que possui sentimentos por seu melhor amigo Leo (Xande Valois), que é secretamente apaixonado por ela desde sempre. Porém, alguns obstáculos vão surgir para atrapalhar os dois de ficarem juntos no pouco tempo que lhes restam.