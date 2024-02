Via Streaming -Dica da Semana: “Yesterday”

Em 2019, a produtora inglesa Working Title disponibilizou mais uma comédia romântica que iria conquistar muita gente com os seus personagens cativantes e uma história um tanto quanto mirabolante. A empresa é responsável por filmes como “Quatro Casamentos e um Funeral” (1994), “Um Lugar Chamado Notting Hill” (1999) e “Simplesmente Amor” (2003), comédias românticas inglesas de grande sucesso. Porém, o filme em questão se chama “Yesterday”, uma especulação divertida sobre como seria o mundo se os Beatles, uma das bandas mais famosas e influentes de todos os tempos, nunca tivessem existido. O longa está disponível na Amazon Prime, na Apple Tv, no YouTube e na Google Play Filmes.

O protagonista de “Yesterday” é o personagem Jack Malik (Himesh Patel), um jovem que trabalha como funcionário de um supermercado na pequena cidade inglesa em que vive. Além de organizar mercadorias, Jack tem uma grande paixão pela música e sonha em se tornar um cantor e compositor reconhecido. Porém, há anos ele se apresenta em pequenos estabelecimentos da região e nunca conseguiu fazer com que sua carreira musical decolasse. Sua única plateia regular é Ellie (Lily James), sua melhor amiga e empresária. Porém, um acidente inesperado vai mudar completamente a vida do protagonista.

Frustrado com o seu fracasso, Jack decide abandonar de vez o sonho de ser artista e recomeçar em outra profissão. Nesse mesmo dia, o mundo inteiro é atingido por um apagão e o protagonista sofre um acidente de bicicleta que lhe custa 2 dentes e uma internação no hospital. Quando sai do hospital, tudo parece estar normal e Jack vai em uma reunião com os seus amigos. Em determinado momento, começa a tocar a música “Yesterday”, dos Beatles, e todos ficam chocados com a sua capacidade de compor uma música tão bonita. Assustado, o protagonista descobre estar em uma realidade paralela onde os Beatles nunca existiram e ele é a única pessoa que lembra da banda – e de seus grandes sucessos. O protagonista vai se aproveitar disso para fazer sua carreira musical decolar. Porém, irá aprender que a fama tem um preço.