Via Streaming – Dica da Semana: “Trust”

Disponível no serviço de streaming da Disney+, “Trust” é uma minissérie de 10 episódios que mistura alguns dos tópicos que mais chamam a atenção das pessoas ultimamente: crimes reais, pessoas ricas e um elenco carismático. A produção do canal televisivo FX estreou em 2018 e conta a história de sequestro de John Paul Getty III, em 1973. Por se tratar do neto de um dos homens mais ricos do mundo, o dono de petrolífera John Paul Getty, a notícia do crime rapidamente estampou as capas de todos os jornais da época. Porém, foi a conduta da família que mais chocou o mundo.

Em “Trust”, os espectadores são apresentados ao John Paul Getty III através da interpretação do ator britânico Harris Dickinson. Com apenas 16 anos, o herdeiro já era considerado um “garoto problema” pela família do avô, se comportando como o típico menino rico que aproveitava a vida de artista hippie na cidade de Roma nos anos 1970. Portanto, quando ele aparece na casa de John Paul Getty (Donald Sutherland) pedindo alguns milhares de dólares emprestado para pagar uma dívida, o dinheiro é rapidamente negado. Para conseguir levantar a quantia que precisa, o jovem decide fingir o seu próprio sequestro.

As coisas saem completamente do controle quando o herdeiro, que foi sequestrado em Roma por um grupo de criminosos amadores, é “vendido” para pessoas muito mais perigosas. Todas as quantias exigidas pelos bandidos para liberdade de John Paul III são negadas pelo avô, que se recusa a pagar, alegando que tinha outros 14 netos e que, caso pagasse, teria em breve mais 14 sequestros. Na série, John Paul Getty é retratado como um homem ruim e manipulador, que só se importa com os próprios lucros. Assim, a única pessoa que sobra para negociar a liberdade de Paul com os criminosos é sua mãe Gail (Hilary Swank), que está completamente sem dinheiro.