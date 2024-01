Apesar de existirem diversos programas de culinária dos mais diferentes formatos, são poucas as produções dramáticas que conseguem administrar de forma positiva a atenção que dão para a comida e para os dramas pessoais dos personagens. “The Bear” é uma série que chamou muita a atenção justamente por conseguir tal proeza. Disponível na Star+, a produção foi lançada em junho de 2022 e já conta com duas temporadas que, somadas, resultam em 18 episódios. No Emmy de 2023, a série confirmou o seu favoritismo em premiações, arrebatando 6 estatuetas. Já no Globo de Ouro do mesmo ano ganhou em 3 categorias, incluindo a de “Melhor série musical ou de comédia”.

Em “The Bear”, o ator Jeremy Allen White interpreta Carmen Anthony “Carmy” Berzatto, renomado chef de cozinha de trinta e poucos anos. Quando o personagem recebe a notícia que seu irmão mais velho havia tirado sua própria vida e deixado para ele o seu endividado restaurante de sanduíches em Chicago, ele decide abandonar a sua carreira na alta gastronomia e tomar as rédeas do restaurante do irmão, mesmo contra a opinião de sua irmã Natalie (Abby Elliott), que acredita que ele deveria vender o estabelecimento e se livrar dos problemas.

Além de precisar lidar com o próprio luto decorrente da perda trágica do irmão, Carmy também irá se deparar com um quadro de funcionários que não ficaram muito felizes com a sua chegada e a sua nova forma de operar a cozinha. Uma das figuras de liderança é Richie (Ebon Moss-Bachrach), melhor amigo do irmão de Carmy. De início, os funcionários vão se rebelar contra as novas obrigações colocadas pelo protagonista, porém, aos poucos, vão encontrando um meio termo. O restaurante também está coberto de dívidas, violações de segurança e sem documentos importantes – além de condições precárias. Tudo isso vai dificultar a missão de Carmy de transformar o pé sujo em um ponto de referência gastronômico em Chicago – cidade que abriga alguns dos melhores restaurantes do mundo.