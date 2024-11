Via Streaming – Dica da Semana: “Ted Lasso”

Desde o seu lançamento em 2020, a série de comédia “Ted Lasso”, da Apple TV, vem dominando as principais premiações internacionais e conquistando uma legião de espectadores. Com três temporadas no total, a produção se tornou um dos carros-chefes da plataforma de streaming, que possui outros originais de destaque nesse mesmo gênero, como “Mythic Quest” (2020), “Falando a Real” (2023) e “Platonic” (2023). Interpretado pelo ator norte-americano Jason Sudeikis, Ted Lasso é um personagem extremamente cativante que, apesar de parecer um pouco tolo devido a seu otimismo implacável, possui uma enorme capacidade de enxergar as pessoas de verdade.

Quando a história começa, Ted é treinador de futebol americano em uma equipe universitária norte-americana que acaba viralizando na internet. Por conta disso, o personagem é convidado pelo AFC Richmod, um time de futebol inglês decadente, para ser o seu novo treinador. O único problema é que Ted não faz a menor ideia das regras do futebol jogado apenas com os pés. Além disso, ele tem a difícil tarefa de ajudar o time a sair da Zona de Rebaixamento da Premier League, primeira divisão do campeonato inglês de futebol. Mesmo assim, o protagonista aceita a proposta de trabalho e se muda para Inglaterra, onde é recebido com revolta pela torcida.

A ideia de trazer Ted para o comando da equipe é de Rebecca Welton (Hannah Waddingham), dona do AFC Richmond, clube de seu ex-marido, e detentora de uma ética profissional questionável. Além de Ted, seus auxiliares técnicos são uma parte muito importante para o treinamento da equipe. Eles são representados pelas figuras do treinador Beard (Brendan Hunt), amigo que vem junto com ele dos Estados Unidos e que possui amplo conhecimento tático sobre futebol, e pelo tímido roupeiro Nate (Nick Mohammed), que, mesmo não sendo parte oficial da comissão técnica, se mostra indispensável para o time.