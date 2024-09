Via Streaming – Dica da Semana: “Sharp Objects”

Com o sucesso do filme “Garota Exemplar” (2014), uma adaptação do livro de Gillian Flynn, abriu-se espaço para que outras obras da escritora norte-americana tivessem sua vez nas telas. Esse foi o caso de “Lugares Escuros” (2015) e “Sharp Objects“, uma minissérie produzida pela HBO que contou com uma temporada de oito episódios. Atualmente disponível nos catálogos da Max e da Amazon Prime Video, a produção foi protagonizada por Amy Adams e possui um estilo narrativo muito característico de Flynn, no qual o terror se mescla com o suspense em uma trama sombria que explora a complexidade dos comportamentos humanos e tensiona questões psicológicas de seus personagens.

A história tem como protagonista Camille Preaker (Adams), uma repórter que voltou recentemente de uma instituição psiquiátrica. Apesar disso, seu chefe a envia para a cidade de Wind Gap, no interior do estado norte-americano de Missouri, para investigar um assassinato e o desaparecimento de duas jovens no local. Porém, o que torna essa tarefa mais complicada ainda é o fato de que Wind Gap é a cidade natal de Camille, o que irá despertar lembranças dolorosas do passado da protagonista, já que ela será obrigada a reencontrar diversas pessoas com as quais não possui um bom relacionamento.

Dentre elas está a sua mãe, Adora Crellin (Patricia Clarkson), uma mulher hipocondríaca e extremamente controladora que tem uma enorme preocupação acerca da imagem da sua família para a cidade. Além disso, Camille também irá se reencontrar com sua meia irmã que quase não conhece, Amma (Eliza Scanlen), e o seu padrasto Alan (Henry Czerny). Retornar ao ambiente sufocante de Wind Gap irá fazer muito mal para Camille, que terá seu lado psicológico muito abalado. Ao longo de suas investigações, a personagem irá se aprofundar, cada vez mais, nos segredos da cidade (aparentemente) pacata, além de ter que confrontar realidades cruéis da própria família.