Via Streaming – Dica da Semana: “Saneamento Básico – O Filme”

Com um elenco de peso, que possui nomes como Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Bruno Garcia e Lázaro Ramos, a comédia “Saneamento Básico – O filme” foi lançado em 2007 e se tornou um destaque extremamente positivo das produções nacionais do gênero. O filme é dirigido por Jorge Furtado, cineasta conhecido por obras como “O Homem Que Copiava” e “Meu Tio Matou Um Cara”, e está disponível no serviço de streaming da GloboPlay. A história é uma espécie de metalinguagem cinematográfica, já que todo o enredo gira em torno de um grupo de personagens se aventurando em fazer um filme por conta própria.

O longa se passa em uma comunidade da serra gaúcha, em uma cidade fictícia repleta de descendentes de italianos. Um dos grandes problemas do local é a falta de saneamento básico e, por conta disso, os moradores decidem se organizar para a construção de uma fossa para o tratamento de esgoto. Porém, quando a líder do movimento, Marina (Torres), leva a questão para a subprefeitura, ela é informada que não havia verba disponível para esse tipo de obra. No entanto, estavam parados nos cofres da Prefeitura 10 mil reais de verba federal para a produção de um filme de ficção, que seriam devolvidos por falta de candidatos.

Assim, Marina e seu marido Joaquim (Moura) têm a ideia de criar um curta-metragem para conseguirem o dinheiro e, com o valor que sobrasse, investirem na realização da obra de saneamento para a comunidade. Os dois vão criar uma história ecológica chamada “O Monstro do Fosso”, que seria dirigido por Marina. O problema é que eles não fazem a menor ideia de como funciona a produção de um filme e muito menos contam com atores talentosos para estrela-lo. Ao longo da história, o longa brinca com as distintas motivações pessoais que vão levar cada um dos envolvidos a entrarem nessa enrascada.