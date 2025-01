Via Streaming – Dica da Semana: “Ripley”

Uma das séries da Netflix de grande destaque em 2024, “Ripley” é uma cativante adaptação do livro “O Talentoso Mr. Ripley”. A obra original foi lançada em 1955 pela autora norte-americana Patricia Highsmith e já foi adaptada pelos filmes “O Sol por Testemunha” (1960) e “O Talentoso Ripley” (1999). Protagonizada por Andrew Scott (“Sherlock” e “Fleabag”), a minissérie da Netflix dá um novo tom a uma história já conhecida, se aproveitando dos detalhes e da fotografia em preto e branco para criar uma atmosfera de constante tensão. A produção foi dirigida pelo norte-americano Steven Zaillian (“A Lista de Schindler”) e venceu o Emmy de 2024 na categoria de Melhor Direção em Minissérie.

Ambientada nos anos 1960, a história começa em Nova York, cidade onde vive o jovem Tom Ripley (Scott). Morando em um pequeno apartamento, o pouco dinheiro que o personagem ganha é através de golpes e falsificações. Porém, a sorte parece bater em sua porta quando ele é procurado pelo milionário Herbert Greenleaf (Kenneth Lonergan), que lhe faz uma proposta irrecusável. Acreditando que Tom é um dos amigos de seu filho Richard (Johnny Flynn), um jovem burguês que decidiu viver na Europa para se tornar um artista, Herbert pede sua ajuda para trazer o herdeiro de volta à Nova York.

Sabendo que o filho está morando em Atrani, cidade no sul da Itália, o milionário oferece um salário a Tom, além de bancar sua viagem e estadia. Percebendo a oportunidade de ganhar dinheiro, o protagonista aceita a missão. Apesar de não ter sido uma tarefa fácil no início, Tom consegue ganhar a confiança de Richard, mesmo com a sua amiga/namorada Marge (Dakota Fanning) não gostando dele. Com o passar do tempo, Ripley vai ficando cada vez mais próximo de Dickie (apelido de Richard), até que um crime irá transformar completamente a sua vida.