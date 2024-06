Via Streaming – Dica da Semana: “Quiz Lady”

Quando um filme tem uma dupla de personagens carismática e de dinâmica extremamente divertida, o enredo despretensioso quase passa despercebido. Afinal, o mais importante não é a história em si, mas como esses personagens lidam com as situações que aparecem no caminho. Esse é o caso da divertida comédia “Quiz Lady”, lançada em 2023 como um filme exclusivo da plataforma de streaming do Star+. Na produção, Awkwafina e Sandra Oh interpretam irmãs que possuem personalidades totalmente distintas e que vivem afastadas uma da outra. Porém, quando a mãe das duas desaparece, elas precisam se unir para pagar uma dívida de 80 mil dólares deixada por ela.

Apesar de não possuírem um bom relacionamento – nem entre elas e nem com a mãe –, o cachorro da família é igualmente adorado por todos. Quando ele é sequestrado pelo cobrador da dívida, Jenny (Oh) e Anne (Awkwafina) precisam levantar o dinheiro a qualquer custo. O problema é que nenhuma das duas possui essa quantia e nem tem grandes perspectivas de consegui-la no curto prazo. Enquanto a primeira é perdida na vida e vive atrás de um sonho que muda constantemente, a segunda possui um trabalho comum em uma agência de contabilidade.

Pensando em alternativas para conseguirem o dinheiro, Jenny percebe a paixão de sua irmã por programas de televisão de perguntas e respostas. Mais especificamente o “Can’t Stop The Quiz”, que Anne acompanha e sabe responder a todas as perguntas. Assim, a solução de Jenny é levar a irmã para participar (e ganhar) do programa. Assim, as duas partem em uma verdadeira aventura de carro – apesar de Anne ser contra, no primeiro momento – até o local de gravação do programa. Se essa era a única forma das duas conseguirem o dinheiro é uma questão que vai ser colocada ao longo do filme. Porém, poder ver as duas atrizes explorarem personagens muito diferentes dos quais estão acostumadas a interpretar é, certamente, um aspecto instigante.