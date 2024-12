Via Streaming – Dica da Semana: “Palm Springs”

Lançado em 2020, o filme “Palm Springs” é uma grata surpresa que mistura sci-fi com comédia romântica. O longa, estrelado por Andy Samberg (“Brooklyn 99”) e Cristin Milioti (“How I Met Your Mother”), foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Cômico e de Melhor Ator em Comédia ou Musical no seu ano de estreia. Com uma estética “indie” e um elenco carismático, o filme abraça o desafio de reinventar o clichê do looping temporal – recurso utilizado em diversas outras obras como o clássico “Feitiço do Tempo” (1993) e os menos conhecidos “Contra o Tempo” (2011) e “A Morte Te Dá Parabéns” (2017). Atualmente, “Palm Springs” está disponível no catálogo do Disney Plus.

Como o título já entrega, o filme se passa em Palm Springs, uma cidade no sul da Califórnia (Estados Unidos), conhecida por ser um oásis de luxo no meio do deserto. Na história, Nyles (Samberg) é convidado para o casamento em que sua namorada Misty (Meredith Hagner) é madrinha. Ao longo da cerimônia, o personagem – que usa uma camiseta havaiana, bermuda e chinelo em um casamento luxuoso – bebe exageradamente, faz discursos totalmente sem sentido e dança de forma estranha, como se não se importasse com o dia de amanhã. E, na verdade, nada do que acontece faz diferença, pois Nyles, sem querer, ficou preso no dia do casamento.

Condenado a repetir sempre a mesma rotina, o protagonista decide viver da maneira mais despretensiosa possível. Um dia, porém, depois de flertar com Sarah (Milioti), a irmã “problemática” da noiva, Nyles acaba sendo atacado por um homem misterioso e sai correndo para uma caverna no deserto. Preocupada, Sarah o segue. Porém, nesse processo, ela acaba sendo levada para o mesmo looping temporal de Nyles. Assim, os dois começam a viver o sempre o mesmo dia juntos. Essa condição faz com que os personagens se aproximem, ao mesmo tempo em que Sarah está decidida a achar uma forma de sair desse looping.