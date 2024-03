Via Streaming – Dica da Semana: “Oppenheimer”

Mesmo antes da cerimônia do Oscar de 2024, “Oppenheimer” já era um dos filmes mais comentados dos últimos tempos. Seja pela disputa de bilheteria com “Barbie”, pela história polêmica ou pelas inovações tecnológicas em que apostou, é certo que “Oppenheimer” deixou sua marca no cinema. Porém, depois do Oscar, o filme se consagrou, também, como um grande sucesso para a Academia, tendo vencido 7 categorias dentre as 13 pelas quais foi indicado – incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator para Cillian Murphy, no papel do protagonista. O décimo segundo filme do talentoso diretor Christopher Nolan está disponível na Amazon Prime, no YouTube e no Google Play Filmes

O filme possui quase três horas de duração e conta a história de J. Robert Oppenheimer, um físico muito influente nos anos 1930 e 1950, que trabalhou para o governo dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi responsável por encabeçar o Projeto Manhattan, um programa de pesquisa que resultou na criação das primeiras bombas atômicas que, em 1945, seriam lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O poder de destruição dessas armas gerou consequências catastróficas para além da morte de milhares de pessoas. Os efeitos da radiação perduram até hoje, com muitos sobreviventes tendo desenvolvido câncer e mutações genéticas.

No longa, a história do físico é contada desde o início de seus estudos, na universidade, até depois da criação da bomba, nos anos 1950. Com uma atuação brilhante de Cillian Murphy, o filme busca retratar a complexidade do cientista que está dividido entre suas obrigações patrióticas, além da sua vontade de ter seu nome lembrado, e as suas preocupações éticas com a criação de uma arma de tamanho poder destruidor. “Oppenheimer” não é um filme para qualquer um, devido à duração (um tanto excessiva), diálogos densos e cenas fortes. Porém, merece ser conferido.