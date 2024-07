Via Streaming – Dica da Semana: “Only Murders in The Building”

O prêmio Emmy de 2024 acontecerá em setembro deste ano e algumas séries chamara atenção pelo sucesso de indicações. Uma delas é “Only Murders in The Building”, disponível na Disney+, que teve sua estreia em agosto de 2021 e, atualmente, possui três temporadas. Além da famosa dupla de atores comediantes Martin Short e Steve Martin, o trio de protagonistas também conta com a estrela millennial Selena Gomez, em seu primeiro trabalho em uma série televisiva desde “Feiticeiros de Waverly Place”, com o qual ficou conhecida. Com uma mistura de comédia com mistério, o seriado apresenta uma história divertida e inusitada.

Em “Only Murders in The Building”, Oliver Putman (Short) é um ator aposentado que estrelou uma série de sucesso nos anos 90, Charles-Haden Savage (Martin) é um diretor da Broadway falido e Mabel Mora (Gomez) é uma jovem de vinte e poucos anos que vive no apartamento da tia, que está reformando. Os três são moradores de um enorme edifício residencial chamado Arconia, em Nova Iorque. Além do endereço, o trio tem outras coisas em comum, como a vida solitária e a paixão por podcasts de true crime. Eles se conhecem no dia em que um outro residente, um jovem chamado Tim Kono (Julian Cihi), é encontrado morto.

Apesar da polícia dizer que a causa da morte foi suicídio, os protagonistas desconfiam que, na verdade, ele havia sido assassinado. Assim, os fãs de podcasts vão se transformar em detetives amadores ao iniciarem sua própria investigação do caso. Para completar, os personagens ainda vão criar o seu próprio podcast para contar o passo a passo dessa nova empreitada. Além da trama ser bastante inovadora e envolvente, um dos maiores trunfos de “Only Murders in The Building” são os seus personagens cativantes, cujas diferenças deixam a série ainda mais rica. Também é muito interessante acompanhar como a amizade estabelecida entre eles irá preencher diversos vazios em suas vidas.