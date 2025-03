Via Streaming – Dica da Semana: “O Reformatório Nickel”

Com duas indicações ao Oscar 2025 pelas categorias de Melhor filme e Melhor Roteiro Adaptado, o filme do diretor RaMell Ross, “O Reformatório Nickel” é uma experiência audiovisual diferente das que os espectadores estão acostumados. Ao escolher utilizar uma câmera subjetiva, na qual se tem a visão do protagonista em primeiro plano, o diretor convida os espectadores a testemunhar a história de maneira singular, bem mais próxima dos personagens. O longa é baseado no livro homônimo do autor norte-americano Colson Whitehead e vencedor do Prêmio Pulitzer em 2020 que, por sua vez, se inspirou na terrível história real da Escola Dozier, na Flórida.

Disponível no catálogo da Amazon Prime Video, “O Reformatório Nickel” se passa nos anos 1960, auge dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e conta a história de Elwood (Ethan Herisse). Apesar de enfrentar as dificuldades de viver como um jovem preto em uma Flórida segregacionista, o protagonista tinha um futuro planejado: estudar, arranjar um emprego e ajudar a avó que o criou depois de ter sido abandonado pelos pais. Porém, um erro inocente e uma grande injustiça do destino vai destruir o seu futuro. Elwood é sentenciado a cumprir pena no Reformatório Nickel, um lugar para onde são enviados jovens infratores.

Ao chegar lá, rapidamente Elwood percebe que essa seria uma experiência traumática para ele e todos os outros internos. Comandando por funcionários sádicos que batem e abusam sexualmente dos meninos, o Reformatório Nickel é uma verdadeira câmara de horrores dominada por oficiais corruptos e degenerados. Tentando sobreviver a um ambiente tão hostil, Elwood irá se apegar à amizade com Turner (Brandon Wilson) e às palavras de Martin Luther King. A relação dos dois meninos é marcada pelo contraste em suas personalidades: enquanto o protagonista é mais inocente e esperançoso, seu amigo tem uma maneira mais cínica e pessimista de ver a situação em que eles se encontram.