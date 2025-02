Via Streaming – Dica da Semana: “O Poder e a Lei”

Lançada em 2022, a série de suspense “O Poder e a Lei” é a aposta perfeita para pessoas que se interessam por tramas de advogados e investigações criminais. Disponível na Netflix, a produção conta com 3 temporadas e é uma adaptação da série de livros “O Poder e a Lei”, do escritor norte-americano Michael Connelly, começando do seu segundo volume “O Veredicto de Chumbo”. Apesar de existir um filme de 2011 com o mesmo título, no qual Matthew McConaughey interpreta o protagonista, as duas adaptações não possuem relação, já que contam histórias de livros diferentes.

“O Poder e a Lei” se passa em Los Angeles e tem como protagonista o advogado criminalista Micky (Manuel Garcia-Rulfo). Apesar de ser extremamente talentoso na sua profissão, uma série de acontecimentos na vida do protagonista – incluindo um perigoso acidente de surf que acaba o deixando viciado em opióides – faz com que ele tenha que se afastar da carreira de advogado. Porém, ele é levado de volta ao mundo dos tribunais quando o promotor Gerry Vincent é assassinado. Isso porque o antigo conhecido de Micky fez uma alteração em seu testamento 10 dias antes de morrer, deixando todos os seus casos para o protagonista.

De uma hora para outra, Micky recebe a oportunidade que estava esperando para poder voltar ao mundo da advocacia, permitindo com que ele reative a sua firma Lincoln Watergazer. Em meio a uma série de casos menores – cujo desenrolar costuma se resolver em um episódio –, o protagonista também passa a ser responsável por um caso extremamente midiático e, possivelmente, o divisor de águas de sua carreira. Ele consiste no julgamento de Trevor Elliot, um desenvolvedor de videogames que está sendo acusado de matar a esposa e o amante. Com diversas evidências apontando para o fato de que o seu cliente é culpado, Micky terá que usar todas as habilidades para inocentá-lo.