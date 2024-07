Via Streaming – Dica da Semana: “Noite Passada em Soho”

Lançado em novembro de 2021 no Brasil, o filme “Noite Passada em Soho” retoma a recorrente ideia de viagem ao passado, porém com uma narrativa inventiva e surpreendente, que chamou bastante atenção desde a sua estreia. Disponível na Netflix, o longa foi dirigido pelo cineasta e ator britânico Edgar Wright, conhecido por seu trabalho em “Todo Mundo Quase Morto” (2004) e “Em Ritmo de Fuga” (2017). Além disso, o filme tem um elenco composto por destaques recentes de Hollywood, como Anya Taylor-Joy (vencedora do Globo de Ouro por “Gambito da Rainha”), Matt Smith (“The Crown”) e Thomasin McKenzie (“Sem Rastros”).

A história do filme começa com a protagonista, a jovem Eloise (Thomasin), saindo da casa de sua avó no interior da Inglaterra para ir morar em Londres, onde está localizada a prestigiada universidade na qual estudará moda. Para isso, a personagem aluga um quarto em uma casa antiga, localizada no bairro de Soho – conhecido por sua vida noturna e considerado um dos mais animados da capital inglesa. Com uma certa nostalgia por um passado que não viveu, Eloise considera a Londres dos anos 1960 o auge do estilo e da moda, porém logo ela vai perceber que as coisas não eram tão glamorosas assim.

Isso porque a protagonista começa a sonhar com uma antiga moradora local, a aspirante a cantora e dançarina Sandy (Taylor-Joy). Com o tempo ela percebe que os sonhos eram, na verdade, uma espécie de teletransporte para a vida da mulher dos anos 1960. Assim, ela cria um vínculo com a personagem, admirando o seu jeito confiante e se inspirando nela para enfrentar seus problemas na vida contemporânea. Depois que Sandy começa a ter um caso com o empresário de novos talentos Jack (Smith), algumas situações vão acender um alerta em Eloise, que percebe que a vida da mulher que admira está em perigo.