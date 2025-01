Via Streaming – Dica da Semana: “Não Diga Nada”

Lançada em dezembro do ano passado (2024), a minissérie norte-americana “Não Diga Nada” é a produção ideal para as pessoas que se interessam por histórias baseadas em eventos políticos reais. Os nove episódios da temporada estão disponíveis no serviço de streaming do Disney Plus e giram em torno do violento conflito “The Troubles” (“Os problemas”), um período de cerca de 30 anos em que unionistas (predominantemente protestantes) disputavam a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido com os nacionalistas (de maioria católica), que defendiam sua integração à República da Irlanda. Nesse contexto, surgiu o grupo terrorista IRA (Exército Republicano Irlandês).

“Não Diga Nada” é uma adaptação do livro homônimo do jornalista investigativo Patrick Radden Keefe, que conta relatos de violência durante o período do “The Troubles”. A minissérie começa com o sequestro de Jean McConville, uma viúva de 38 anos e mãe de 10 filhos que foi levada por homens do IRA e nunca mais foi vista. Apesar disso, “Não Diga Nada” não é sobre Jean McConville, mas sim sobre a trajetória das irmãs Dolours e Marian Price (Lola Petticrew e Hazel Doupe, respectivamente). Apesar de um breve momento como militantes pacíficas, eventualmente as duas foram integrantes do IRA.

Diferentemente de outras mulheres do grupo, Dolours e Marian participavam na linha de frente, organizando assaltos e operações marcantes – como o bombardeio do Old Bailey, o Tribunal Central Criminal de Londres (que aconteceu em 1973 e feriu mais de 200 pessoas). Com uma narrativa não linear, “Não Diga Nada” intercala passado com futuro ao trazer a versão mais velha de Dolours em uma entrevista bastante sincera sobre o seu passado no IRA. Através dela a minissérie reflete sobre como as decisões da jovem revolucionária se transformaram em pesadelos de culpa que a assombram pelo resto da vida, independentemente da força ideológica que estava por trás. Em um momento no qual o radicalismo está ganhando força em todo o mundo, “Não Diga Nada” é uma minissérie que exige atenção.