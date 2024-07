Via Streaming – Dica da Semana: “Mythic Quest: Raven’s Banquet”

Apesar de existirem vários exemplos de séries de comédia que se passam no ambiente de trabalho, como “The Office” e “Brooklyn 99”. Contudo, criar algo engraçado, sempre no mesmo ambiente, e sem se tornar repetitivo, é um trabalho difícil. A série “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, original da Apple Tv, consegue superar essa dificuldade sem grandes problemas. Tendo sido lançada na plataforma de streaming em 2020, atualmente a produção conta com 4 temporadas, totalizando 30 episódios – cada um com cerca de 30 minutos. A série gira em torno da rotina de trabalho de uma equipe de desenvolvedores de videogame.

Na história, a empresa tem como principal produto o jogo de massive multiplayer online role-playing game (jogo de representação de papéis online, multijogador em massa) chamado Mythic Quest. Quando tudo começa, a equipe está desenvolvendo a primeira expansão do universo do jogo, a Raven’s Banquet. Um personagem muito importante é o diretor criativo e criador do Mythic Quest Ian Grimm (Rob McElhenney). Como um clássico chefe narcisista e egocêntrico, o personagem tem uma sala acima de todos os outros funcionários e gosta de tomar para si todo o crédito de criação do jogo. Porém, nenhum sucesso seria possível sem a engenheira-chefe Poppy Li (Charlotte Nicdao), executora das ideias do chefe.

Além de resolver quase todos os problemas técnicos do jogo diariamente, Li também coordena uma equipe de programadores, bem menos eficientes do que ela mesma. Essa divertida relação de amor e ódio entre os dois é apenas um pedaço da série. Outros personagens que se relacionam com eles também roubam a cena, como o produtor executivo David Brittlesbee (David Horsnby) – cuja personalidade conciliadora o impede de exercer o seu papel mais assertivamente –, o responsável pela área de monetização (que só pensa em dinheiro) Brad Bakshi (Danny Pudi) e a engraçada, mas assustadora, Jo (Jessie Ennis), que deveria ser assistente de David mas que idolatra Ian.