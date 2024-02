Via Streaming -Dica da Semana: “Maestro”

Assim como no filme “Nasce Uma Estrela”, que foi lançado em 2018 e que encantou o público com sua trágica história de amor embalada por canções emblemáticas, em “Maestro”, Bradley Cooper se aventura novamente na responsabilidade de conciliar o papel de protagonista e diretor de um longa. Baseado na vida de Leonard Bernstein, maestro e compositor norte-americano renomado, o filme está disponível de forma exclusiva na Netflix desde dezembro de 2023, quando foi lançado como um original da plataforma. O longa está indicado em três categorias no Oscar de 2024, incluindo de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz, sendo um forte candidato às estatuetas.

O filme conta a trajetória de Bernstein (Cooper) desde o início de sua carreira na música até sua morte, aos 72 anos de idade. Para viver o mesmo personagem em fases tão distintas da vida, foi necessário um intenso trabalho de maquiagem em Bradley Cooper, que usou 137 próteses ao longo das gravações do filme. Diversos aspectos da vida profissional de Bernstein são relatados na trama, como a criação do clássico musical “West Side Story” (“Amor, Sublime Amor”), ao lado de Stephen Sondheim. Além disso, também exploram seu trabalho como diretor criativo da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque de 1958 a 1969, onde buscava aproximar a música clássica das gerações mais jovens.

Porém, “Maestro” não se propõe a ser um filme que conta somente sobre a vida profissional de Bernstein. Isso porque um dos aspectos mais importantes do longa é a relação do músico com a atriz chilena Felicia Montealegre (Carey Mulligan), com quem foi casado até 1978 – quando ela morreu de câncer no pulmão – e teve três filhos. Apesar de, à primeira vista, parecerem ser um casal como qualquer outro, Bernstein possuía atração por outros homens e, ao longo do casamento, teve vários relacionamentos extraconjugais – o que era sabido pela esposa. “Maestro” mostra o companheirismo e amor que Bernstein e Montealegre partilharam por toda vida.