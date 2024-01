Via Streaming – Dica da Semana: “Killers of the Flower Moon”

O primeiro filme de faroeste da carreira do premiado diretor Martin Scorsese, já nos seus 80 anos, tinha tudo para ser uma história que enaltecesse reforçasse a clássica narrativa cinematográfica de que os homens brancos são os heróis e os nativos-americanos os vilões – como era comum nos faroestes de antigamente. Porém, “Killers of the Flower Moon” é tudo menos isso. Apesar de ser baseado no livro homônimo, que tem como protagonista o agente do FBI Jesse Plemons, o longa desloca o foco da narrativa e, com isso, consegue discutir a violência, a neurose e a ganância como pilares na formação dos Estados Unidos.

Uma produção da Apple Tv, que foi distribuída nos cinemas pela Paramount, “Killers of the Flower Moon” conta a história da nação Osage, uma comunidade de indígenas nativo-americanos que foi obrigada a deixar suas terras e se realocar em Oklahoma, que era considerado um lugar estéril. Durante um ritual, a comunidade acaba descobrindo uma grande reserva de petróleo em suas terras, o que vai torná-los extremamente ricos. Porém, esse dinheiro irá chamar a atenção de muitos homens brancos, que desejam tomar as terras dos Osage para si. Assim, eles serão vítimas de uma série de assassinatos suspeitos.

Na trama, Leonardo Di Caprio vive Ernest Burkhart, um veterano da Primeira Guerra Mundial que decide recomeçar sua vida na cidade de Fairfax, onde o seu tio milionário William Hale (Robert De Niro) e a nação Osage vivem. Influenciado pelo tio, Ernest se casa com Mollie Burkhart (Lily Gladstone) na esperança de, um dia, herdar a fortuna da esposa. Os dois vivem um relacionamento que já começa fadado ao fracasso, cujo qualquer esperança de amor é contaminada por agentes internos e externos, motivados pela ganância e poder, que resultarão em tragédia. “Killers of the Flower Moon” é um filme que coloca em perspectiva o poder das narrativas e como quem as conta ajuda a construir algo para além delas.