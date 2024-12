Via Streaming – Dica da Semana: “Hacks”

Hoje em dia, é fácil se perder em meio a grande quantidade de ofertas de séries e filmes dos catálogos dos mais variados serviços de streaming. Por conta disso, nem sempre um grande destaque nas premiações é sinônimo de um grande público consumidor. Esse, infelizmente, é o caso de “Hacks”, uma série original da HBO Max que é cativante, divertida e sensível. Atualmente com três temporadas disponíveis, a produção foi lançada em maio de 2021 e, desde então, vem dominando as principais premiações na categoria de comédia – como o Emmy. A série é protagonizada pela veterana Jean Smart e a millennium Hannah Einbinder, que formam uma divertida dupla intergeracional.

Na trama. Smart vive a comediante pioneira Deborah Vance, que, apesar dos dias de glória do passado, atualmente é vista como praticamente ultrapassada. Ainda com contratos milionários, a personagem se vê cada vez menos conhecida pelo público jovem. Isso vai se tornar um problema quando Marty Ghilain (Christopher McDonald), CEO do hotel e cassino de Las Vegas em que Ava possui uma residência, expressa a sua vontade de reduzir o número de shows da comediante para abrir espaço para uma programação mais moderna. Com isso, Jimmy (Paul W. Downs), o agente da protagonista, sugere trazer uma pessoa jovem para ajudar Ava na formulação de piadas mais atuais.

Essa pessoa em questão é a aspirante a comediante Ava Daniels (Hannah Einbinder), que enfrenta uma onda de cancelamento depois de ter feito uma piada considerada inapropriada em suas redes sociais. Naturalmente, as duas personagens não vão gostar nada desse novo arranjo, com Deborah acreditando que Ava seja indisciplinada e sem referências e Ava vendo Deborah como uma mulher grossa, cafona e obsoleta. Porém, é justamente esse contraste geracional, fruto de uma ótima química entre as personagens principais, que geram os momentos mais divertidos da série. Ao tratar de outros temas, como fama, solidão e as dificuldades específicas das mulheres no meio do entretenimento, “Hacks” se mostra uma produção multifacetada e surpreendente.