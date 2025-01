Via Streaming – Dica da Semana: “Guerra Civil”

Em meio ao contexto atual em que é possível observar uma intensa polarização política em quase todos os países do mundo, o filme norte-americano “Guerra Civil” chamou bastante atenção por sua crítica certeira e inspiração em situações reais. Na imprensa brasileira, a produção hollywoodiana lançada em 2024 também se destacou pela presença de Wagner Moura no elenco principal, que conta com nomes como Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Stephen Henderson. O longa-metragem “Guerra Civil” se encontra disponível nas plataformas de streaming da Max e da Amazon Prime Video. Além disso, é possível comprá-lo ou alugá-lo através do YouTube, da Apple TV e do Google Play Filmes.

A história se passa em um Estados Unidos do futuro, no qual se instaura uma sangrenta guerra civil, sobre as quais pouco se sabe para além de sua capacidade destrutiva e dos posicionamentos contrários. Além disso, é possível perceber que o presidente dos Estados Unidos e suas decisões políticas são uma peça fundamental nessa guerra. Em meio a esse cenário, o filme acompanha a jornada de quatro jornalistas, especializados em cobrir conflitos armados, que decidem viajar de Nova York até Washington para conseguirem uma foto e entrevista com o presidente norte-americano – que parece prestes a ser deposto ou assassinado.

O grupo é formado por Lee (Kirsten Dunst), uma experiente fotojornalista de sangue frio, Joel (Wagner Moura), um redator viciado em adrenalina, Sammy (Stephen McKinley Henderson), um jornalista veterano, e Jessie (Cailee Spaney), uma jovem aspirante a fotógrafa. Ao longo do caminho, os personagens registram as dimensões que a guerra tomou e o seu cenário de violência. Além disso, eles também irão se deparar com algumas pessoas que escolheram ignorar a existência do conflito, de maneira parecida com o que ocorreu em alguns lugares durante a pandemia de covid-19. Logo, os próprios jornalistas vão acabar se tornando alvo da guerra, transformando a viagem em uma luta pela sobrevivência.