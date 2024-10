Via Streaming- Dica da Semana: “Gotas Divinas”

Em 2023, a série de mangás “Gotas Divinas” ganhou o seu primeiro live-action por meio da minissérie original da Apple TV de mesmo nome. Ampliando o alcance da obra original, que foi um grande sucesso no Japão e na Coreia do Sul, a adaptação para o serviço de streaming chamou bastante atenção da mídia e dos consumidores da plataforma por ser uma minissérie muito envolvente, apesar de sua narrativa nem um pouco usual. Toda a trama, que se passa entre a França e o Japão, gira em torno da enologia, ciência que estuda todos os aspectos relacionados ao vinho.

Quando “Gotas Divinas” começa, a personagem Camille Léger (Fleur Geffrier) recebe a notícia de que seu pai, o mundialmente conhecido especialista em vinhos Alexandre Léger, está em uma situação crítica de saúde. Por conta disso, mesmo sem ter contato com ele desde que se formou no ensino médio, 11 anos antes, Camille embarca em um avião para Tóquio, onde o seu pai mora. Porém, Alexandre acaba falecendo durante esse percurso e a personagem chega para a leitura de seu testamento. Lá, ela irá estranhar a presença de um jovem japonês desconhecido – mas que, depois, irá descobrir ser o aprendiz favorito de seu pai, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita).

O principal bem deixado por Alexandre é a sua coleção particular de vinhos, considerada a maior do mundo e estimada em 148 milhões de dólares. Considerada fruto de seu trabalho ao longo de toda a vida, o enólogo quer que a pessoa que herde sua coleção seja uma verdadeira apreciadora de vinhos. Por isso, ele deixou escrito uma série de testes sobre o assunto para determinar qual dos dois candidatos (Camille ou Issei) irá herdar a sua coleção. Com uma desvantagem gigantesca – pois além de não ser enóloga, também não consome bebidas alcoólicas –, a protagonista irá mergulhar profundamente no mundo dos vinhos para tentar se reconectar com seu pai.