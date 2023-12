Via Streaming – Dica da Semana: “Fim”

Atriz versátil, com a qual o público está acostumado a ver nos cinemas, no teatro ou na televisão, Fernanda Torres provou em 2013 que a literatura era mais um campo no qual ela conseguia se aventurar com maestria. Seu livro, “Fim”, ganhou o público e a crítica. Além de ter se tornado um best-seller no Brasil, a obra de estreia de Torres no mundo literário foi finalista no Prêmio Jabuti de 2014, uma das premiações literárias mais importantes do Brasil. Dez anos depois do seu grande sucesso, em 2023, a Globoplay resolveu adaptar a história para uma série original – que foi disponibilizada em outubro.

Com o mesmo título da obra original, a primeira temporada do seriado possui 10 episódios que giram em torno de um grupo de 5 amigos que moram em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Álvaro (Thelmo Fernandes) nunca soube se relacionar com as mulheres e, mais velho, abdica totalmente dessa relação. Já Silvio (Bruno Mazzeo) é uma figura um tanto desagradável que, mesmo já mais velho, se orgulha em cometer os mesmos excessos da juventude, sempre se envolvendo com várias mulheres e abusando do álcool e das drogas. Neto (David Junior) é o mais careta e certinho do grupo, sendo fiel a sua esposa até o fim, e Ribeiro (Emílio Dantas) guarda um segredo de todos. Quando a série começa, os 4 amigos se reúnem para o funeral de Ciro (Fábio Assunção), que morre de câncer aos 59 anos.

Ao longo dos episódios, o espectador é convidado a conhecer a trajetória dos personagens no período de 1968 a 2012, acompanhando as mudanças e o rumo que a vida de cada um deles tomou, de acordo com as escolhas feitas, até a morte de cada um. Um aspecto interessante é que, apesar de se concentrar no grupo de amigos, a série “Fim” também dá destaque às personagens femininas, que permeiam toda a trama.