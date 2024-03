Via Streaming- Dica da Semana: “Ficção Americana”

Uma das maiores e mais constantes críticas que são feitas as produções hollywoodianas é a falta de representatividade. Apesar de já existir um maior cuidado em torno desse tema, muitas vezes os personagens caem em um perigoso estereótipo que ajuda a reforçar visões preconceituosas sobre um determinado grupo social. E é sobre isso que fala o filme “Ficção Americana”, vencedor do Oscar de 2024 na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Disponível na Amazon Prime Video, o longa é uma adaptação do livro “Erasure”, do escritor norte-americano Percival Everette e se apresenta como uma sátira à forma como a cultura afro-americana é vista e absorvida.

O filme tem como protagonista o personagem Monk (Jeffrey Wright), um escritor de livros eruditos que não consegue vender muitos livros. A falta de retorno financeiro de suas obras vai complicar a vida do protagonista quando sua mãe Agnes (Leslie Uggams), fica doente. Frustrado com as editoras, que preferem lançar histórias sobre o sofrimento da população negra para as elites brancas, Monk resolve adotar um pseudônimo e escrever um livro repleto de estereótipos raciais como uma forma de sátira. Porém, a sua obra irônica não é entendida assim pelo mercado, que faz do livro um best-seller.

Dividido entre o seu senso de moral e a sua necessidade financeira devido à condição da mãe, Monk acaba se deixando levar pelo fenômeno editorial que havia escrito, sem contar que aquilo não passava de uma grande brincadeira, e se adapta à nova realidade. Porém, a história aumenta de proporção quando os jornalistas teorizam de que a pessoa por trás do pseudônimo existe – assim como todos os acontecimentos estapafúrdios relatados no livro – e está foragida da justiça. Assim, o personagem terá que lidar com as responsabilidades e consequências de suas ações, que podem colocar em risco sua própria integridade física.