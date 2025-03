Via Streaming – Dica da Semana: “Fallen: Luz e Sombra”

Fenômeno literário com mais de 10 milhões de cópias vendidas pelo mundo, a série de livros “Fallen”, escritos pela norte-americana Lauren Kate, conquistou diversos fãs desde o lançamento de seu primeiro volume, em 2009. Desde então, a história já foi adaptada duas vezes para o audiovisual, sendo a primeira delas em formato de filme, que foi lançado em 2016, e a segunda como uma série (2024), disponível exclusivamente na Globoplay. A produção mais recente conquistou o público do serviço de streaming, conseguindo entrar para as dez séries mais assistidas da plataforma em suas primeiras semanas de lançamento.

Com uma temporada de oito episódios, “Fallen: Luz e Sombra” conta a história de Luce (Jessica Alexander), uma adolescente que é enviada para o misterioso reformatório Sword & Cross para cumprir pena depois de ser condenada por causar um incêndio criminoso. Além disso, um pouco antes do incidente, o namorado da protagonista morre, deixando a situação ainda mais complexa. Uma questão é importante é que Luce, apesar de considerada culpada, não se lembra do incêndio, o que a faz pensar que as verdadeiras responsáveis pelo crime são forças sobrenaturais (chamadas por ela de sombras) que atormentam a protagonista desde a sua infância.

No reformatório, Luce irá conhecer diversos outros personagens que são tão enigmáticos quanto a própria instituição que residem. Dois deles parecem possuir uma conexão inexplicável com o passado da protagonista: Daniel (Gijs Blom) e Cam (Timothy Innes). Todos eles estão sob a supervisão do sinistro Dr. Howson (Alexander Siddig), que faz o acompanhamento psiquiátrico dos internos, e das irmãs gêmeas Miriam e Sophia (Sarah Niles), que administram o Sword & Cross. Com a ajuda dos amigos que faz na instituição, Luce procura descobrir a verdade sobre o seu passado e os eventos que lhe trouxeram até o reformatório. No processo, ela descobre que forças sombrias cercam o Sword & Cross.