Via Streaming – Dica da Semana: “Entrevista com o Vampiro”

Desde o lançamento do livro “Drácula”, em 1897, pelo autor irlandês Abraham “Bram” Stoker, os vampiros nunca mais saíram de moda. Apesar do clássico ter influenciado enormemente as narrativas vampirescas de hoje, ele não foi o único. A autora norte-americana Anne Rice, com o seu livro “Entrevista com o Vampiro” de 1976, também foi responsável por imprimir na figura do vampiro uma perspectiva humana, com conflitos internos e desejos. O sucesso da obra levou à sua adaptação para filme em 1994, com Brad Pitt e Tom Cruise como protagonistas. Apesar de marcante, o longa não conseguiu capturar as nuances do relacionamento dos protagonistas como a série homônima de 2022.

Utilizando a seu favor o formato de seriado, a versão de “Entrevista com o Vampiro” criada por Rolin Jones consegue desenvolver muito melhor diversos elementos da história, como a complexa relação de sedução e manipulação entre os protagonistas. Com mudanças estratégicas na história original, a primeira temporada da série começa com o jornalista Daniel Molloy (Eric Bogosian), que está sofrendo de uma doença degenerativa, retomando as entrevistas com o vampiro Louis du Lac (Jacob Anderson) depois de um encontro prévio, cujo material nunca foi publicado.

Ao longo dos episódios Louis passa por todos os momentos de sua longa existência imortal, começando com os eventos que o levaram a se transformar em vampiro. Ainda como humano, Louis vivia em Nova Orleans de 1910, marcada pela segregação racial pós-abolição da escravidão. Como homem negro, o protagonista conseguia sustentar sua família sendo dono de um bordel mas sofre com as violências do racismo. Repleto de raiva, indignação e revolta, Louis é a vítima ideal para o Lestat de Lioncourt (Sam Reid), um vampiro que fica fascinado pelo protagonista. Depois de uma tragédia familiar, Louis se torna o alvo perfeito, iniciando um relacionamento complexo com Lestat e sua vida como vampiro. Os dois, ainda, irão transformar a jovem Claudia (Bailey Bass) em vampira. Juntos, os três são os personagens centrais da entrevista de Louis sobre sua experiência na imortalidade.