Via Streaming – Dica da Semana: “Distrito 9”

Lançado em 2009, o filme “Distrito 9” é uma ficção científica neozelandesa que consegue se aproveitar de clássicos do gênero e, ao mesmo tempo, se afastar do lugar comum ao adotar uma narrativa extremamente politizada. Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro em diversas categorias, inclusive de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado, o longa foi produzido por Peter Jackson (responsável pela franquia de “O Senhor dos Anéis”), que apostou no diretor sul-africano Neill Blomkamp para conduzir o filme – que seria o primeiro de sua carreira. Em 2013, dirigiu “Elysium”, estrelado por Matt Damon e Jodie Foster. Atualmente, “Distrito 9” se encontra disponível na plataforma de streaming da Max. “Distrito 10”, uma sequência de “Distrito 9”, foi confirmado, ainda sem data de estreia.

Uma co-produção da África do Sul, Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia, o longa “Distrito 9” se passa em Johanesburgo, capital da África do Sul, e conta a história da chegada de uma nave alienígena 20 anos antes, que ficou flutuando sobre a cidade durante diversos meses. Ao entrarem nela, os humanos se depararam com milhares de seres extraterrestres de aparência estranha e desnutridos, que logo são apelidados de camarões. Sem saber exatamente o que fazer com eles, as autoridades decidem transferir os alienígenas para uma região da cidade, chamada de Distrito 9, cercada por arames farpados e segregadas dos humanos. Rapidamente, esse local vira uma extensa favela horizontal, onde a pobreza, a violência e a colônia alienígena crescem.

Porém, o aumento da favela começa a ser um problema na medida em que ela enfeia a cidade. Com isso, as autoridades decidem transferir os alienígenas para o Distrito 10, cerca de 200 quilômetros mais distantes de Johanesburgo. Quem irá chefiar essa enorme – e catastrófica – operação é Wikus Van De Merwe (Sharlto Copley), um burocrata da empresa Multi-National United (MNU) que é responsável por coordenar a relação dos humanos com os camarões. Porém, Wikus irá acabar passando por uma situação que o deixará mais próximo dos alienígenas, de maneira que se torna vítima de seus próprios preconceitos.