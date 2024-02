Via Streaming – Dica da Semana: “Cirurgias e Artimanhas”

Lançada em novembro de 2023, a série exclusiva do Star+, “Cirurgias e Artimanhas”, é um spin-off do clássico romance de Charles Dickens, “Oliver Twist”. Com oito episódios em sua primeira temporada, a produção tem como protagonista o icônico personagem Jack Dawkins, mais conhecido como Artful Dodger. Na história original, o personagem é um batedor de carteira bastante habilidoso que acaba se tornando um dos amigos mais próximos de Oliver Twist. Descrito como uma criança que se comportava como adulto – até vestindo roupas muito maiores do que o seu tamanho –, eventualmente Dodger é pego pelas autoridades e presume-se que foi enviado para a Austrália, colônia penal da Inglaterra, na época.

Por conta disso, “Cirurgias e Artimanhas” se passa no país da Oceania, por volta dos anos 1850. Longe se sua vida no crime pelas cidades de Londres, Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) abandona os furtos e se torna um cirurgião conhecido na região – afinal, ambos os ofícios exigem dedos rápidos e habilidosos. Sua fama chega ao conhecimento de Lady Belle Fox (Maia Mitchell), a filha do govenador e uma jovem muito inteligente que possui o sonho de se tornar a primeira mulher cirurgiã. Para isso, Belle entra em contato com Jack, que tem o seu coração conquistado por sua personalidade cativante.

Porém, o passado do protagonista volta para assombrá-lo quando Fagin (David Thewlis) – homem que, no livro de Oliver Twist, ensina as crianças a furtar em troca de abrigo e fica com o dinheiro – aparece na cidade de Jack. Ao mesmo tempo, o protagonista se envolve em uma confusão que lhe custará o braço ou uma grande quantia de dinheiro, valor que demoraria 1 ano para arrecadar. Ao ouvir do incidente, Fagin o convence a voltar para o mundo do crime para pagar sua dívida. Assim, o protagonista vai enfrentar diversos perigos pelas ruas de Victory, enquanto tem uma vida dupla como cirurgião.