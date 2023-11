Via Streaming – Dica da Semana: “Cangaço Novo”

Lançada em agosto de 2023 pela Amazon Prime Video, a série brasileira “Cangaço Novo” já se tornou um dos maiores sucessos nacionais da plataforma. Tendo se mantido nas 10 séries mais assistidas da plataforma durante mais de 14 dias, a produção de apenas uma temporada conta com 8 episódios que variam de 40 a 60 minutos cada. Além de possuir uma história impactante e repleta de reviravoltas, o original chama a atenção por sua ambição de misturar o faroeste hollywoodiano com a mitologia por trás do sertão brasileiro e seus cangaceiros, indo ao encontro do resgate da temática western que a indústria cinematográfica vive hoje.

A história de “Cangaço Novo” gira em torno de Ubaldo Vaqueiro (Allan Souza de Lima), um homem que, quando menino, saiu do interior do Ceará para viver em São Paulo, onde foi criado por seu pai adotivo (Ricardo Blat). Já mais velho, o protagonista trabalha como um contador em um banco na capital. Porém, quando o personagem é demitido, a situação econômica começa a apertar ainda mais, já que seu pai adotivo está hospitalizado e precisa de cuidados constantes. Por conta disso, Ubaldo decide ir atrás de sua herança e viajar para Cratará, no interior do Ceará, onde suas duas irmãs vivem.

Apesar do intuito inicial ser recuperar o pedaço de terra que tinha direito, a passagem de Ubaldo pela cidade vai mudar para sempre a vida do personagem. Muito parecido fisicamente com seu falecido pai, o cangaceiro Amaro Vaqueiro, o protagonista vai chamar a atenção de toda a população da região. Logo a notícia chega no bando de novos cangaceiros da cidade – uma quadrilha que assalta bancos nas cidades próximas – da qual sua irmã Dinorah (Alice Carvalho) faz parte. Seguindo os passos da família Vaqueiro, Ubaldo vai se envolver com o grupo e, com a sua experiência militar, organizá-los para praticarem assaltos mais limpos e lucrativos. Rapidamente se torna o novo líder do bando.