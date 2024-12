Via Streaming – Dica da Semana: “Blitz”

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista implementou uma tática militar que ficou conhecida como Blitkrieg (traduzida para “guerra relâmpago”) e que contribui para as vitórias alemãs no início do conflito. Tal estratégia consistia em coordenar diversos grupamentos militares (infantaria, marinha, aviação e veículos blindados) em um uma série de ataques, abrindo as linhas de defesa inimigas e cercando as tropas adversárias. O filme da Apple TV tem o título de “Blitz” justamente por conta desse contexto histórico, já que tem como pano de fundo os bombardeios sofridos por Londres na Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1940 e 1941.

A história de “Blitz” gira em torno de George (Elliot Heffernan), um menino de 8 anos que é enviado por sua mãe Rita (Saoirse Ronan) para fora de Londres. Junto com outras crianças, o personagem deveria chegar até um local no interior do país, onde pudesse se proteger melhor dos ataques nazistas. Por ter uma ótima relação com a mãe, George não gosta da ideia de ir embora sozinho e acaba dizendo que a odeia quando os dois estão se despedindo na estação de trem. Arrependido durante a viagem, o protagonista decide saltar do vagão e, sozinho, retornar para Londres para poder pedir desculpas a ela.

Assim começa uma perigosa jornada para ambos os personagens. De um lado, uma criança tentando voltar para casa em meio ao caos da guerra e, do outro, uma mãe desesperada tentando encontrar seu filho perdido, enquanto tenta escapar dos bombardeios nazistas. Dirigido por Steve McQueen (vencedor do Oscar por “12 Anos de Escravidão”), o longa se diferencia de outras produções sobre a Segunda Guerra ao representar uma Inglaterra com uma multiplicidade de questões, incluindo raciais, de gênero, de idade e de classe social. Pelos olhos de uma criança que só quer retornar para sua mãe, “Blitz” expõem os absurdos do conflito armado.