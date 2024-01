Via Streaming- Dica da Semana: “Barry”

Em sua quarta e última temporada, a série “Barry”, que foi lançada pela HBO em março de 2018, vem se mantendo como uma produção extremamente bem recebida, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Indicada ao Globo de Ouro de 2024 na categoria de “Melhor Série de Comédia”, a produção acumula estatuetas de diversas premiações, como o Emmy, o Critic’s Choice Television Award, Writers Guild of America Award, Satellite Award e Peabody Award. Sua última temporada foi lançada em abril de 2023 e encerra a trajetória do personagem criado, protagonizado, dirigido e escrito pelo cineasta e ator Bill Hader (“Saturday Night Live”).

A série conta a história de Barry, um ex-fuzileiro naval que vive como um assassino de aluguel. Apesar de ser muito bom no que faz, o protagonista está descontente com o trabalho, que agrava alguns de seus problemas psicológicos como a depressão. Quando Barry precisa matar um ator em Los Angeles, ele acaba caindo de paraquedas em uma aula de atuação e é forçado a fazer uma cena de improviso. Pela primeira vez em muito tempo, o personagem se sentiu vivo ao pisar no palco. Com isso, Barry acaba se apaixonando pelo teatro e decide deixar a sua vida de assassino para trás.

Porém, uma vez ligado ao crime, é difícil se desvencilhar dele quando quiser e sem pagar nada em troca. O seu contratante Monroe Fuches (Stephen Root) e o chefe da máfia chechena, NoHo Hank (Anthony Carrigan), que encomendou a morte do ator, não ficam nada satisfeitos com a insólita transição profissional de Barry. Em meio a tudo isso, o protagonista irá continuar frequentando as aulas de teatro e irá se afeiçoar a um grupo de colegas, em especial a Sally Reed (Sarah Goldberg), uma mulher bonita e aspirante a atriz por quem Barry acaba se apaixonando.