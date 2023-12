Via Streaming – Dica da Semana: “Barbie”

O ano de 2023 foi tomado pelo tema “Barbie”, gerando uma comoção pelo filme que não havia sido vista desde o fim da pandemia de covid-19. Com Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis principais, o longa foi dirigido por Greta Gerwing e teve a sua estreia no dia 20 de julho, tendo arrecadado no Brasil cerca de R$ 22,9 milhões somente na primeira semana. Além de sucesso de bilheteria, o filme também foi muito elogiado pela crítica especializada, tendo até sido indicado em diversas categorias na premiação do Globo de Ouro. Já fora dos cinemas, “Barbie” fará sua estreia no streaming pela HBO Max, onde será disponibilizado a partir do dia 15 de dezembro.

Margot Robie vive a personagem da Barbie Esteriotípica, que vive na Barbielânida, um lugar perfeito onde sempre se acorda feliz e em uma casa dos sonhos – que é aberta e não precisa de água para funcionar, assim como nas brincadeiras de boneca. As mulheres são as líderes de Barbielânida e os homens (todos Kens, exceto pelo personagem do boneco Ryan) vivem apenas em função de agradar as suas respectivas Barbies, com profissões como “praia”. Já elas podem ser tudo, desde presidente até médica e astronauta.

Apesar da caracterização da Barbielânida ser um dos pontos altos do filme, o enredo não se restringe a isso. A aventura começa quando a Barbie Esteriotípica começa a apresentar alguns comportamentos estranhos, como pensamentos sobre morte e tristeza. Assim, a solução encontrada pela personagem é ir para o mundo real e buscar a menina que brinca com ela de verdade e tentar ajudá-la a lidar com os sentimentos que ela passa para a sua boneca. Junto com ela, o Ken de Ryan Gosling também viaja para fora de Barbielânida. Porém, o mundo real é muito diferente e a protagonista enfrentará muitas dificuldades em uma realidade em que os homens estão no poder.