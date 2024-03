Via Streaming – Dica da Semana: “Anatomia de uma Queda”

Desde 2023, na sua exibição no Festival de Cannes, o filme “Anatomia de uma Queda” vinha chamando atenção do público e da crítica especializada – acabou ganhando a Palma de Ouro, prêmio concedido ao melhor filme exibido no festival francês. Em 2024, o longa dirigido por Justine Triet iria continuar ganhando premiações muito importantes, como o Globo de Ouro (nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro de Cinema) e o Oscar, no qual recebeu uma estatueta por Melhor Roteiro Original. Recém-saído das salas de cinema, “Anatomia de uma Queda” já se encontra disponível nos streamings, podendo ser visto na Amazon Prime Video, no Google Play Filmes e na Apple TV.

No filme, a escritora alemã Sandra Voyter (Sandra Hüller), seu marido francês Daniel (Milo Machado Graner) e o filho do casal Samuel (Samuel Theis), que é cego, vivem em um isolado chalé nos Alpes franceses, local muito procurado no inverno por aqueles que gostam de esqui. Um dia, Daniel cai da janela do terceiro andar da casa e morre. Com uma autópsia inconclusiva, o caso é visto como suspeito e logo começa-se uma investigação policial para tentar descobrir o que levou à queda de Daniel. Teria sido um acidente, assassinato ou suicídio?

As únicas pessoas que estavam presentes quando o fato ocorreu são a própria Sandra e o filho. Ao longo das investigações, os pormenores da relação do casal começam a ser levantados e a protagonista começa a ser tratada como principal suspeita do assassinato do marido. Ao mesmo tempo, Samuel é a testemunha chave, porém a sua deficiência visual faz com que ele não tenha a compreensão de tudo que ocorreu no dia da morte de seu pai. Apesar de Sandra se afirmar inocente, até mesmo o seu filho não sabe muito bem o que pensar – o que irá estremecer a relação dos dois.