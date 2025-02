Via Streaming – Dica da Semana: “A Semente do Fruto Sagrado”

Um dos concorrentes de “Ainda Estou Aqui” nos indicados de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2025, “A Semente do Fruto Sagrado” denuncia a censura e o abuso de poder da teocracia iraniana em uma produção potente e angustiante. O longa está disponível no Brasil no serviço de streaming da Amazon Prime Video e na Globoplay, para os assinantes do plano Telecine. Dirigido pelo cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, “A Semente do Fruto Sagrado” precisou ser filmado de maneira escondida do governo e, por conta de seu conteúdo, o diretor foi condenado a oito anos de prisão e flagelação pelo regime, o que resultou em sua fuga para Alemanha.

O título faz referência a planta figueira religiosa, uma árvore que cresce estrangulando a sua hospedeira – uma referência clara à maneira violenta como o regime iraniano abafa os protestos de seus cidadãos. Em “A Semente do Fruto Sagrado”, a história gira em torno da família de Iman (Missagh Zareh) e sua esposa Najmeh (Soheila Golestani), que tem duas filhas adolescentes Rezvan (Mahsa Rostami) E Sana (Setareh Maleki) e vivem em Teerã, capital do Irã. Quando o filme começa, Iman acaba de ser promovido a juiz investigador, o cargo que trabalhou a vida toda para ter.

Apesar do novo cargo ser uma realização profissional e permitir com que Iman melhore as condições de vida de sua família, isso faz com que o personagem se envolva mais com as questões políticas do país. Além disso, a promoção coincide com uma onda de protestos em Teerã depois de uma jovem ser espancada até a morte pela polícia local. Isso faz com que aumentem o número de prisões, tornando o trabalho de Iman mais desgastante. Quando sua arma de uso pessoal desaparece dentro de casa, o personagem desconfia de sua própria família e começa a agir de forma paranoica e autoritária, desintegrando laços familiares.