Via Streaming – Dica da Semana: “A Grande Beleza”

O filme “A Grande Beleza”, lançado em dezembro de 2013, é uma das obras mais reconhecidas internacionalmente do cineasta italiano Paolo Sorrentino, que é considerado um dos mais proeminentes diretores de sua geração. Tendo conquistado tanto o público quanto a crítica especializada, em 2014, “A Grande Beleza” venceu o Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro e, atualmente, encontra-se disponível na plataforma de streaming da Apple Tv. O longa se passa na histórica cidade de Roma e tem como protagonista o escritor Jep Gambardella (Toni Servillo), cuja festa de 65 anos é o pontapé inicial para o desenrolar da trama.

Desde o lançamento do seu único livro de sucesso, o romance “O Aparelho Humano”, Jep não consegue mais escrever nenhuma obra e vive da fama e do dinheiro que conquistou com seu único êxito editorial. O personagem passa a vida frequentando festas da alta sociedade romana e escrevendo matérias um tanto fúteis para uma revista de celebridades. Apesar de viver uma vida de luxo e boêmia, a chegada dos 65 anos faz com que Jep entre em uma crise existencial, ao contemplar sua infelicidade e a falta de motivação. Outro fator que ocasiona essa mudança de perspectiva por parte do protagonista é a notícia de que sua primeira namorada havia falecido.

A partir disso, Jep irá entrar em uma jornada em busca de pessoas queridas de seu passado que o ajudem a se reconectar com o seu gênio criador de artista – que parece ter sido abandonado com o lançamento de “O Aparelho Humano”. Para isso, o filme faz algumas passagens entre passado e presente, o que ajuda a entender a complexidade por trás do personagem. Apesar de parecer uma pessoa fútil e debochada, ao longo da história, Jep vai se mostrar um personagem generoso e tolerante com a fragilidade humana – inclusive a própria.