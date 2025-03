Via Streaming – Dica da Semana: “1899”

Entre 2017 e 2020, o casal de cineastas Baran Bo Odar e Jantje Friese conquistou o mundo com “Dark”, uma série repleta de narrativas desnorteadoras e viagens no tempo. Pouco tempo depois, a dupla retornou com “1899”, mais um original da Netflix que teve sua primeira temporada lançada em novembro de 2022. Apesar de não ter atingido o mesmo nível de sucesso mundial que “Dark” conseguiu, “1899” é uma série de suspense envolvente que consegue deixar o espectador tão imerso a ponto de se surpreender de maneira genuína com as revelações bombásticas de seus capítulos finais.

Com oito episódios, “1899” se passa a bordo do Kerberos, um navio a vapor repleto de imigrantes europeus rumo à Nova York. Vindos de diversos países diferentes, os mais de mil passageiros embarcam em busca de melhores condições no novo continente, onde poderiam recomeçar suas vidas. Dentre todos os tripulantes, a história tem como figuras centrais a médica Maura (Emily Beecham), a jovem chinesa Ling Yi (Isabella Wei), no francês Lucien (Jonas Bloquet) e uma família dinamarquesa ultra-religiosa. Todos os personagens têm em comum um passado repleto de traumas e luto, que ajudam a compreender – pelo menos parcialmente – a maneira como lidam com a escalada das tensões no navio.

O primeiro imprevisto surge quando o capitão Eyk (Andreas Pietschmann) e sua equipe decidem mudar de rota. O desvio é feito para atender aos chamados de outro navio de migrantes, chamado de Prometheus, que estava desaparecido a um tempo e que, por isso, se acreditava ter afundado. Chegando lá, eles encontram um garoto misterioso a bordo do Prometheus, totalmente destruído e abandonado no mar. Ao trazer o menino para dentro do Kerberos, uma série de coisas esquisitas começam a acontecer no navio, tornando a viagem dos sonhos dos passageiros em um verdadeiro pesadelo.