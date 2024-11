Via Streaming – Dez mil anos atrás

A capacidade que algumas obras literárias têm de criar todo um universo narrativo, capaz de conquistar milhares de fãs ao redor do mundo, não é algo trivial. É possível dizer que poucas delas tiveram o impacto cultural de séries como “O Senhor dos Anéis”, “Harry Potter” e “Duna”, por exemplo. Não é à toa que todos eles tiveram adaptações cinematográficas icônicas e que, até hoje, continuam a render spin-offs, remakes, documentários e até mesmo jogos, que fazem muito sucesso e agregam mais fãs a esses universos. Esse é o caso da nova série da Max, “Duna: A Profecia”, que estreia no dia 17 de novembro.

O original é mais um desdobramento do universo criado por Frank Herbert em “Duna” e se passa há cerca de 10 mil anos do nascimento de Paul Atreides, personagem principal dos primeiros livros do autor que possuía o poder de prever o futuro e é visto como uma espécie de messias. A série irá acompanhar duas irmãs da Casa Harkonnen, Valya (Emily Watson) e Tula (Olivia Williams), que coordenam uma escola de treinamento para jovens meninas. Lá, elas aprendem os rituais do culto que viria a se tornar as Bene Gesserit, uma irmandade com grande poder e influência política que tinha como objetivo direcionar a Humanidade por um caminho de estabilidade.

Em “Duna: A Profecia”, o Imperium vive uma crise, com as principais casas brigando entre si para vingar acontecimentos do passado e restabelecer influências. Além disso, as irmãs Harkonnen precisam lutar contra forças poderosas que ameaçam a existência humana na galáxia. A série de 6 episódios segue, principalmente, a história desenvolvida pelo livro “Sisterhood of Dune”, lançado em 2012 por Brian Herbert – filho do autor Frank Herbert – e Kevin J. Anderson. A obra faz parte do universo expandido de “Duna”, que além das seis obras originais, possui outras cinco trilogias.