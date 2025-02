Via Streaming – Desfiladeiro secreto

Nos últimos anos, tem crescido o interesse das pessoas por filmes que, em vez de se prenderem a caixa de gêneros específicos, conseguem transitar por diferentes abordagens narrativas. Um exemplo muito bem-sucedido dessa estratégia é o longa vencedor do Oscar (2023) “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, que conquistou o público e a crítica especializada por sua história inovadora. Dentro dessa tendência, o novo filme original da Apple Tv, “Entre Montanhas” – que estreia na plataforma de streaming no dia 14 de fevereiro – é uma mistura de ação com romance protagonizado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller.

Dirigido pelo cineasta norte-americano Scott Derrickson (“Doutor Estranho”), o longa acompanha dois agentes secretos e atiradores de elite que são enviados, pelo governo estadunidense, para uma missão secreta no meio de uma floresta. Isolados do mundo, cada um dos agentes deve passar 1 ano nas Torres de Observações, edifícios altos de concreto que permitem a visualização de uma grande fenda rochosa recoberta por uma névoa misteriosa. Nela, reside uma criatura maligna que é uma grande ameaça para a humanidade. Assim, o objetivo dos dois agentes é garantir que essa criatura não saia da fenda, mantendo o segredo do governo norte-americano.

Apesar de terem a mesma missão, Drasa (Taylor-Joy) e Levi (Teller) foram enviados para Torres de Observação opostas, cada uma de um lado da fenda. Além disso, eles foram informados que a comunicação entre as torres era extremamente proibida. Conforme o tempo passa, aumenta a sensação de isolamento e de curiosidade dos personagens, que começam a se comunicar por meio de cartazes. Assim, Drasa e Levi acabam criando uma conexão verdadeira, mesmo contra todas as chances. Porém, rapidamente as coisas irão sair do controle e os dois agentes acabam descendo o desfiladeiro, onde precisarão reunir todas as suas melhores estratégias para conseguirem enfrentar a criatura maligna.