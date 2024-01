Via Streaming – Desejo de vingança

Não é de hoje que a Netflix vem investindo em produções sul-coreanas no seu catálogo. Com a crescente demanda pelos k-dramas, como são conhecidas as novelas do país asiático, o serviço de streaming tem se tornado referência em trazer para o Ocidente essas histórias. A nova produção original do serviço se chama “Reino da Conquista”, um drama de época que promete ser intenso e sangrento. Com um elenco repleto de nomes conhecidos para os fãs de k-dramas, a série chega no Brasil no dia 3 de fevereiro, com uma história que envolve amizades, guerras, traições, vingança e amor.

“Reino da Conquista” tem 16 episódios e se passa na Dinastia Joseon, período de governo aristocrático na península coreana que durou mais de 500 anos (1392 – 1910) e que, até hoje, tem influência na sociedade coreana, principalmente por conta da difusão do Confucionismo. Na série, o príncipe Lee In (Jo Jung-Suk) é um excelente jogador de baduk (conhecido como Go), um jogo de tabuleiro milenar que envolve muita estratégia e raciocínio lógico. Apesar do status elevado, o príncipe possui uma vida bastante solitária. Porém, quando conhece Kang Mong-woo (Shin Se-kyung), uma menina disfarçada de homem que joga baduk tão bem quanto ele, uma forte amizade irá surgir.

Porém, a traição de uma pessoa muito próxima ao príncipe vai acabar culminando em uma série de acontecimentos inesperados que acabam levando Lee In a assumir o trono e romper a sua amizade com Mong-woo de uma forma bastante dramática. Junto com o poder, vem uma série de desafios na vida do protagonista, que precisará lidar com intrigas e conspirações contra a sua própria vida, inclusive de sua ex-amiga Mong-woo, que fica obcecada com a ideia de vingança por tudo o que Lee In fez a sua família passar quando assumiu o poder. Ao mesmo tempo, os antigos sentimentos de ambos os lados vão complicar ainda mais a situação dos, agora, inimigos.