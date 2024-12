Via Streaming – De volta ao caldeirão mágico

Nos anos 2010, diversas séries de comédia da Disney fizeram um sucesso enorme entre o público infantil. Tais produções contavam com nomes promissores da indústria do entretenimento que, alguns anos depois, vieram a se tornar cantoras e atrizes famosas. Um exemplo disso é “Feiticeiros de Waverly Place”, programa estrelado por Selena Gomez que teve quatro temporadas e ficou no ar de 2007 a 2012. A série contava a história de Alex Russo (Gomez) e seus dois irmãos Justin (David Henrie) e Max (Jake T. Austin) que escondiam do mundo o fato de serem feiticeiros em treinamento, ensinados pelo próprio pai Jerry (David DeLuise).

Devido ao grande sucesso da série original e a crescente onda por “spin-offs”, em 2024, a Disney Plus resolveu produzir o original “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”. A continuação já foi lançada nos Estados Unidos, porém, sua data de estreia no Brasil foi marcada para o dia 20 de dezembro, quando todos os 10 episódios estarão disponíveis. A série se passa anos mais tarde, com os irmãos Russo já adultos. Depois de um acidente misterioso na Feitiço Tec, uma escola de feiticeiros na qual trabalhava como diretor, Justin decide abandonar a magia e viver uma vida normal, escondendo o seu passado de sua esposa Giada (Mimi Gianopulos) e de seus filhos Roman (Alkaio Thiele) e Milo (Max Matenko).

Porém, um pedido inesperado de Alex pode colocar todo o segredo de Justin em risco. Isso porque a personagem pede para que o irmão aceite ser o professor de Billie (Janice LeAnn Brown), uma jovem feiticeira que, apesar de ser muito poderosa, possui uma personalidade forte e um espírito rebelde. Isso fez com que todos os professores desistissem da menina. Para complicar ainda mais a situação, Billie é a única feiticeira que pode salvar a Humanidade do fim do mundo, segundo uma profecia. Assim, Justin decide reviver seus poderes mágicos e redescobre sua paixão pelo ensino.