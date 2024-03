Via Streaming – De outro planeta

Uma das grandes apostas da Netflix no gênero de ficção científica, a série original da plataforma “O Problema dos 3 Corpos” terá uma primeira temporada com 8 episódios, que estarão disponíveis no serviço de streaming a partir do dia 21 de março. A produção é baseada no livro homônimo do escritor chinês Liu Cixi, que foi publicado em 2008 e vendeu, aproximadamente, nove milhões de cópias ao redor do mundo. Além disso, a obra venceu o Hugo Awards, da World Science Fiction Society, que é o principal prêmio literário de fantasia e ficção científica do mundo. A adaptação foi desenvolvida pelos roteiristas D.B. Weiss e David Benioff, responsáveis pela série de “Game of Thrones”.

A história de “O Problema dos 3 Corpos” começa nos anos 1960, quando a China estava passando por sua Revolução Cultural. Nesse período, a astrofísica Ye Wenjie (Zine Tseng) vê seu pai, um professor da mesma área, ser espancado até a morte por jovens revolucionários. Anos mais tarde, a própria Ye é perseguida pelo governo maoísta, que a perdoa em troca de sua participação em uma missão especial do governo chinês. Lá, a personagem irá ter acesso a uma série de equipamentos com os quais consegue estabelecer contato com alienígenas. E, mesmo sendo alertada pelos mesmo a cessar a comunicação, a astrofísica decide continuar.

Tal decisão terá repercussões desastrosas no futuro, quando, 50 anos mais tarde, uma série de suicídios de cientistas acontecem em Londres. Por conta dessas mortes inexplicáveis, um grupo de cinco jovens da Universidade de Oxford se reúnem para tentar entender o que aconteceu e como salvar a humanidade do perigo iminente. Para isso, os personagens começam uma investigação conturbada que envolve forças para além da sua compreensão, como um jogo de realidade virtual que manipula a mente de seu jogador através do capacete usado para entrar nesse universo.