Via Streaming – Crimes e pecados

No dia 7 de março, a Max irá disponibilizar mundialmente o primeiro capítulo de sua nova série original, “Quando Ninguém Nos Vê”, que marca a primeira produção espanhola do serviço de streaming. Ao todo, sua primeira temporada é composta por oito episódios, que terão lançamentos semanais, sempre às sextas-feiras. O original é um thriller de investigação criminal que se passa em Morón de la Frontera – uma pequena cidade rural na região de Sevilha, na Espanha – em suas celebrações da Semana Santa, tradição cristã que relembra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e que termina no Domingo de Páscoa.

Em “Quando Ninguém Nos Vê”, a atriz Maribel Verdú (“O Labirinto do Fauno”) interpreta Lúcia Gutiérrez, uma sargento da Guarda Civil espanhol que está investigando um misterioso suicídio e uma série de outros acontecimentos estranhos que ocorrera durante a primeira procissão da Semana Santa em Móron de la Fronteira. Apesar da cidade ser extremamente tradicional – principalmente no que se trata as procissões e ritos da fé cristã –, ela também é próxima a uma base aérea do exército estadunidense, fazendo com o dia-a-dia dos habitantes de Morón se mescle com o estilo de vida norte-americano.

Ao mesmo tempo em que a investigação de Lúcia está acontecendo, chega à cidade a agente especial do exército dos Estados Unidos, Magaly Castillo (Mariela Garriga), que veio investigar o desaparecimento de um soldado americano. O seu sumiço parece estar conectado às atividades obscuras do Coronel Seamus Hoopen (Bem Temple), comandante da base aérea em Morón de la Frontera. As duas irão enfrentar muita resistência para conseguirem dar continuidade às suas investigações. E, com o passar do tempo, vão perceber que os casos estão interligados, tornando a apuração muito mais complexa – e perigosa – do que ambas imaginavam.