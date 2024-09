Via Streaming- Contra tudo e todos

O diretor e roteirista norte-americano Jeremy Saulnier, conhecido por seu trabalho em “Sala Verde” (2015), irá retornar ao universo cinematográfico com o filme “Rebel Ridge”, uma produção original da Netflix. O longa, que teve várias dificuldades durante o seu processo de desenvolvimento, incluindo a paralisação devido a pandemia e uma troca de atores para o personagem principal, finalmente fará sua estreia na plataforma de streaming no dia 6 de setembro. Com referências claras a “Rambo – Programado para Matar”, um clássico dos anos 1980, “Rebel Ridge” promete ser um filme repleto de cenas de ação e suspense, onde as conspirações são protagonistas.

A história começa com Terry Richmond (Aaron Pierre), um homem preto, chegando a uma pequena cidade fictícia chamada Shelby Springs, no Sul dos Estados Unidos. Apesar de simples, o objetivo do personagem é urgente: pagar a fiança de seu primo e tirá-lo da cadeia antes que ele seja transferido para outra penitenciária, onde corre risco de vida. Para isso, Terry reúne todas as suas economias e parte para a delegacia local. Porém, no caminho, o protagonista sofre um assalto por parte dos próprios policiais, que o param e “confiscam” seu dinheiro sem nenhuma preocupação, certos de que sairiam impunes por conta de sua profissão.

O que eles não tinham conhecimento era que Terry, na verdade, é um ex-fuzileiro naval com experiência em guerras reais. Assim, depois de ser ignorado na delegacia local, onde vai prestar queixas dos assaltantes, o protagonista não tem medo de enfrentar o chefe de polícia (Don Johnson) e seus oficiais. Apesar disso, Terry ainda consegue uma aliada improvável dentro da própria delegacia, a escrivã (Anna Shopia Robb). Com isso, os dois personagens vão estar na linha de frente em uma luta armada contra a polícia e a própria comunidade local, um confronto que seria impossível, se não fossem as habilidades de Terry.-